Focus sulla morte di Liliana Resinovich | dalla teoria del fratello al mistero della borsa gialla

"Investiremo 11,5 miliardi di euro nello sviluppo di un’infrastruttura in grado di gestire in modo flessibile una pluralità di molecole verso la ... (quotidiano)

Proseguono le indagini sulla morte di Liliana Resinovich ...Il dettaglio della borsa gialla Quarto Grado ha posto il focus anche su una borsa posseduta da Liliana. Il 18 dicembre 2021, Sergio va a ...Il documento mira ad avviare azioni per tutelare i lavoratori, visto che sono aumentati i cantieri aperti per il Giubileo e quelli finanziati dal Pnrr ..."Si è fatto molto, ma Modena continua ad essere maglia nera sia per quanto riguarda il numero degli infortuni mortali che per le malattie professionali. E le vittime sono sprattutto donne".