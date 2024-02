Fischi dell’Ariston per Geolier primo in classifica | la protesta del pubblico in sala

Un viaggio nella memoria collettiva, attraverso istantanee che fanno parte della storia della musica e della tv: la serata cover di Sanremo si conferma uno degli appuntamenti più amati del festival, ...Tanti fischi al termine del match ...A pochi istanti dalla fine di una sfida salvezza regalare un calcio di rigore è un suicidio. I top e flop dell’Empoli Cambiaghi 7: Come una mosca in un salotto ...Quando mancava ancora un minuto alla fine della partita contro il Bets i tifosi del Cadice hanno dato vita ad una singolare protesta lanciando in ...