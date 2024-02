Firenze | vandalizzato il giardino in via Mariti L’assessore Giorgio | “Inqualificabile | denunceremo i responsabili”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 febbraio 2024 – Immagini che fanno male, perchè denotano totale disprezzo per i beni pubblici. Ildi via, lungo il Terzolle, inaugurato a fine ottobre 2023, è statonella notte scorsa. Distrutta la copertura di un gazebo, rotte le panchine, divelti i cestini. Tutto intorno, lo sporco. Stamani l’area è stata ripulita da Alia ma ilè stato chiuso al pubblico per permettere le riparazioni e per rimuovere le parti di legno rotte e pericolose. I danni stimati ammontano intorno a migliaia di euro: 3.000 solo per la struttura in legno. “Un atto- diceall’ambiente Andrea, - purtroppo non isolato. Già a novembre e dicembre l’area appena aperta era stata oggetto di atti ...