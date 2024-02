Firenze | spray urticante a scuola | 21 all’ospedale «Troveremo i responsabili»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) Unoha generato un allarme all’Istituto Morante in via Chiantigiana a. La sostanza al peperoncino, irrorata probabilmente da uno studente, ha mandato 21 persone. Mentre 200 studenti sono stati evacuati e hanno passato ore nel cortile interno. «Stavo entrando in classe quando ho visto una mia amica che lacrimava. Si messa le mani sul viso, gli faceva male anche la gola. Poi altri cinque compagni hanno iniziato a tossire forte. Poco dopo siamo dovuti uscire tutti fuori dalla», racconta uno studente all’edizione fiorentina di Repubblica. «Mia figlia mi ha telefonato, all’inizio pensavano ci fosse un virus e c’è chi si è messo subito la mascherina per proteggersi non sapendo di cosa si trattava», aggiunge una madre. Alla fine 21 studenti sono finiti in ...