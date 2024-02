Firenze | camionista ubriaco fermato dalla Polizia | tasso alcolemico sette volte superiore al consentito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 febbraio 2024 - Nei giorni scorsi ladi Stato è stata impegnata in una “campagna operativa” diretta al controllo dei conducenti e finalizzata soprattutto alla prevenzione degli incidenti dovuti molto spesso a condotte di guida distratte, nonché all’uso di stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche. Durante tale attività lastradale diha, intorno alle 4 di mattina, nei pressi dell’area di servizio “Bisenzio est”, un autotrasportatore 45enne di origini rumene, alla guida di un veicolo pesante con rimorchio che circolava con undi ben 7al limite previsto, a fronte dell’obbligo per i conducenti professionali delpari a zero. Altre 18 le ...