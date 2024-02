Fiorentina-Frosinone | Italiano | Ferocia e voglia di rivincita Lotteremo anche per Commisso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Firenze, sabato 10 febbraio 2024 - Vincenzolo sa bene. Vincere con ilper continuare a correre verso l'Europa, altrimenti tutto si complicherà in modo esponenziale. Alla vigilia del match contro i ciociari parla così il tecnico della. "Abbiamo da ieri Arthur, sta bene e ha fatto allenamento con la squadra. Rientra Ikoné dalla squalifica, perdiamo però Ranieri. La squadra ha lavorato una settimana in modo intenso e concentrato, arriviamo da un momento che necessita di un qualcosa in più da parte di tutti. Spero domani ci siano conferme sul buon lavoro settimanale svolto".Come si prepara questa partita in un periodo così? "Arriviamo da un momento non esaltante dal punto di vista dei risultati e di qualche episodio girato male. Paghiamo qualche errore di troppo, come i rigori falliti e i quattro minuti di ...