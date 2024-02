Fiorello | punto e a capo “La mia dedica speciale” E la moglie Susanna si commuove

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di sabato 10 febbraio 2024) Anche le macchine da spettacolo, i talenti innati, i caterpillar dell’improvvisazione soffrono e gioiscono, proprio come noi. Anche gli showman hanno un cuore. Eoggi ha messo a nudo il suo. Proprio lui che è abituato a seppellire con una risata qualsiasi emozione troppo incandescente da maneggiare. Proprio lui che è capace di superare ogni imbarazzo con la forza del talento. Non è una serata qualsiasi Per Rosario l’ultima serata del quinto Festival del suo amico Amadeus non è una serata qualsiasi, ma LA serata che suggella una carriera straordinaria, che chiude per sempre certi fantasmi dentro un armadio, che segna une a. E quando gli chiedo se ha unada fare mi risponde così: “Per me questa è una serata molto importante, per la prima volta ci sono tutte e due le ...