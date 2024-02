Fiorello | l’esordio da conduttore tra Michael Jackson e Modugno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sanremo, 10 febbraio 2024 - Un mash up trae Domenicoin 'Vecchio Frac'.esordisce così da co-sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2024: vestito con un frac profilato di led fosforescenti, lo showman ha cantato accompagnato dai Light Balance, compagnia ucraina di Kiev celebre nel mondo. "Per fare questo numero sono stato in carica tutto il pomeriggio", scherza. Sanremo Festival co-host and showman Rosarioperforms on stage at the Ariston theatre during the 74th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 10 February 2024. The music festival will run from 06 to 10 February 2024. ANSA/ETTORE FERRARI Scaletta quinta serata Sanremo 2024: orari di uscita di cantanti e ospiti della finale Poi uno scambio di battute con ...