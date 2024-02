Fiorello | co-conduttore dell’ultima serata di Sanremo 2024 | «Il Ballo del Qua Qua? Lo rifarei»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 10 febbraio 2024) «La gag sarebbe potuta venire meglio, ma anche Sinner ha vinto steccando tre volte». Lo showman, pronto a salire sul palco dell’Ariston per la finale, liquida il Travoltagate, per poi celebrare la famiglia: «Per la prima volta ci saranno in sala le mie due figlie e mia moglie» e gli esordi nei villaggi turistici: «Spesso vengono denigrati, invece per me è motivo di orgoglio provenire da quella scuola»