Fine vita | in Emilia Romagna suicidio assistito entro 42 giorni dalla domanda

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bologna, 10 febbraio 2024 – Via libera inper la proposta di legge sul. Dopo il flop del Veneto, la norma è stata introdotta grazie a una semplice delibera regionale che garantisce ai malati “il diritto di congedarsi”, come dispone la sentenza 242 della Corte Costituzionale. Viale Aldo Moro ha anche tracciato anche l’iter per accedere almedicalmente, che l’Assessorato alle Politiche per la salute ha trasmesso alle Ausl. La richiesta all’Ausl Chi desidera accedere aldeve essere inviare una richiesta alla Direzione sanitaria di un’Ausl allegando la documentazione ritenuta necessaria per la valutazione complessiva e multidisciplinare del caso. ...

Secondo Dignitas gli iscritti italiani sono 592: pagano 20 franchi per l’iscrizione più altri 80 franchi l’anno per rimanere membri (repubblica)

A 15 anni dalla morte della figlia in stato vegetativo Beppino Englaro ricorda la battaglia per poter interrompere le cure. “Gridavo nel deserto, mi ... (repubblica)

Bologna, 10 febbraio 2024 – Via libera in Emilia Romagna per la proposta di legge sul fine vita. Dopo il flop del Veneto, la norma è stata introdotta grazie a una semplice delibera regionale che garan ...