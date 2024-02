Finale Sanremo 2024 | a che ora canta Geolier

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 febbraio 2024)scenderà per l’ultima volta questa sera sul palco dell’Ariston, il napoletano è favorito per la vittoria: a che ora canterà il giovane rapper. Dopo la contestata serata di ieri, che ha visto la vittoria dinella “Serata Cover”, con tanto di indegni fischi ed annessa uscita anticipata del pubblico, è già nuovamente tempo di, con l’ultimo atto che si terrà questa sera nella “Città dei fiori”. Il rapper napoletano, attualmente in testa alla classifica del Festival della canzone italiana, pare essere il favorito per la vittoria, nonostante un ambiente quasi ostile, che per alcuni ha rimarcato gli asti territoriali ed il razzismo verso la città di Napoli. Già, perché nella serata di ieri si è scritta forse una delle pagine più tristi della duratura competizione, ...