Filippo Gabriele | morto a 33 anni in un incidente Durante il Covid salvò una famiglia da un incendio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Impruneta (Firenze), 10 febbraio 2024 – “Vivi solo una volta, ma se lo fai bene, una è sufficiente".si presentava così sulla sua pagina Facebook. Ieri mattina Impruneta si è svegliata nel peggiore dei modi, con la notizia della morte di uno dei suoi ragazzi, ucciso in unsulla MeBo, la superstrada che unisce Merano e Bolzano. Erano circa le 5,15 di ieri mattina., 33, viaggiava da solo quando all’altezza dell’uscita Lana Postal la sua auto (per motivi che i carabinieri cercheranno di chiarire) si è schiantata contro il guardrail. Nessuna speranza per il giovane uomo, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e del 118. "Pippo" conosceva bene quei luoghi: aveva lavorato a San Candido nel periodo della pandemia. Perè stato un barman, ...

Si è distinto per un gesto eroico durante la pandemia, salvando la vita di 4 persone dall'incendio della loro casa ...Poco dopo le 5 un'utilitaria è finita contro il guardrail e nell’impatto ha perso la vita Filippo Gabriele, 34enne residente a Impruneta. L'uomo, un operaio, negli anni scorsi aveva lavorato a Lana; ...È morto questa mattina in un incidente stradale in Alto Adige Filippo Gabriele, 33enne originario di Impruneta. Poco dopo le 5 a bordo della sua utilitaria, per ragioni ancora da chiarire, è finito co ...