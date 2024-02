Figlio conteso | via libera al rimpatrio dai giudici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nuovo passo avanti nella vicenda del piccolo Leonardo, il bambino portato in Turchia dal padre, in modo irregolare, con la madre, Ilaria Sassone, di Novellara, che ormai da quattro anni sta lottando per poter riportare ilin Italia. Ora è arrivata la decisione di secondo grado del tribunale di Izmir, in Turchia, che decreta nuovamente il viaaldi Leonardo in Italia. "Era lo scoglio più difficile di questo procedimento – commenta Ilaria Sassone – e lo abbiamo superato. Purtoppo, però, la sentenza non è ancora esecutiva. In Turchia, infatti, per diventare definitiva, una sentenza deve passare in giudicato, in tutti i gradi di giudizio. Il padre di mioha tempo quindici giorni per presentare ricorso contro la sentenza. Se non lo presenta ilsarà possibile da ...