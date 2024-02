Fiction poliziesca ad Amandola | quando e dove si gira | cast | location e trama

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Fermo), 10 febbraio 2024 – Una, dal nome di "Federico Serli, commissario”, è pronta per essereta addal 18 al 23 febbraio, con undi 25 persone impegnato. La serie, che vedrà alla regia Giovanni Lani e autori Gianluca Franceschetti e Stefano Arcangeli, sarà prodotta dalla casa marchigiana ‘Drc Production’ dei produttori Diego Corvaro e Nazareno Gismondi. Proprio Corvaro ha raccontato le varie tappe del lavoro: “Si tratterà di un progetto-pilota da proporre alla Marche Film Commission e alle principali tv nazionali — dice — oltreché nei principali eventi legati mondo audiovisivo locali, nazionali e internazionali”. La Marche Film Commission è il settore della Fondazione Marche Cultura che si occupa di cinema e audiovisivo, nato nel 2009 ...

Si chiama "Federico Serli, commissario" ed è ambientata a Fermo. Prodotta dalla casa marchigiana Drc Production. La storia legata a un omicidio dai contorni inquietanti e misteriosi ...