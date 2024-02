Festival di Sanremo | al via l' ultima serata | Geolier in vetta alla classifica | poi Angelina Mango e Annalisa

Al via l’ultima serata di Sanremo 2024 che decreterà il vincitore della 74esima edizione del festival tutto pronto per la serata finale di Sanremo ... (361magazine)

Si terrà questa sera, alle ore 20:40, al teatro Ariston, la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, arrivato quest’anno alla sua 74^ edizione.Fu Pippo Baudo, se non sbaglio, a rivendicare (dopo un epico scontro col socialista Enrico Manca) la definizione di «nazional-popolare» per il festival di Sanremo. Se il povero Gramsci ricevesse mille ...«Votate per me. Io vorrei andare all'Eurovision, sogno in grande». Bertè regina della sala stampa al Festival di Sanremo 2024 recentemente aveva dichiarato di sognare la vittoria del Festival per ...