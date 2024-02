Festival di Sanremo | a Loredana Bertè il premio della critica Mia Martini

Sanremo 2024 , l’abito di Claudio Gioè per la serata finale del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Claudio Gioè per la ... (tpi)

Sanremo 2024 , i codici televoto per votare i cantanti nella serata finale Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella serata finale del ... (tpi)

La musica italiana torna protagonista assoluta in tv, dagli Artisti affermati ai giovani talenti, tutti a esibirsi in quello che ormai è un luogo ... (digital-news)

Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2024 : c’è un premio in denaro? Per il vincitore del Festival di Sanremo 2024 c’è un premio in ... (tpi)

Intorno alle 2.40 conosceremo il vincitore del 74° Festival. Prima i 30 artisti in gara saranno giudicati dal Televoto, poi i migliori cinque si esibiranno una seconda volta e verranno votati dalle tr ...Lato A in bella mostra per la cantante, in gara al Festival con il brano Apnea e protagonista di una storia Instagram ...SANREMO - Dopo boom di ascolti e il grande successo ottenuto anche nella serata delle cover, a Sanremo è tutto pronto per la serata finale del Festival 2024. Questa sera accanto al conduttore Amadeus, ...