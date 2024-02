Festival di Sanremo 2024 | la conferenza – Aprono la gara Renga e Nek | chiude Rose Villain Fiorello | «E’ stato un bel Festival Se il risultato è questo | Il ballo del qua qua lo rifarei ben volentieri»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ordine uscita cantanti finale E’ tempo distampa per la finalissima deldi, in onda stasera in prima serata su Rai1. Dopo la serata cover, che si è conclusa con i fischi dell’Ariston per la vittoria di Geolier, Amadeus fa il punto della situazione sull’ultima tappa della kermesse canora, insieme ai dirigenti Rai Marcello Ciannamea, Federica Lentini e Roberta Lucca (direttrice marketing). Presente ancheco-conduttore della serata. DavideMaggio.it seguirà in diretta l’incontro, previsto per le ore 12.00, per aggiornarvi minuto per minuto con le dichiarazioni., lastampa della quinta serata 12.25: Prende via lastampa. Presente anche Simona ...