Festival di Sanremo 2024 | il vincitore delle cover e la classifica della quarta serata

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 febbraio 2024) E’ stata ladei duetti quella di ieri. Un appuntamento che ha assegnato il primo trofeo a questodi. Ecco i dettagli. Geolier ha vinto ladei duetti aldi. Con il medley che ha visto protagonisti anche Luché, Gué e Gigi d’Alessio il cantante napoletano è riuscito a conquistare il primo successo di questa edizionekermesse canora. Un primo posto non condiviso dai presenti visto i diversi fischi arrivati dalla platea. E’ stata unaricca di sorprese e novità – Notizie.com – © AnsaA fare da padrona nelladel venerdì è stata la musica, ma non solo. In molti, soprattutto sui social, hanno apprezzato l’ingresso di Lorella Cuccarini, che è ritornata a ...