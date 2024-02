Festival di Dosmoche | spiritualità e danze nelle valli himalayane

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nascosto tra le vette maestose dell’Himalaya, ildisi rivela come un gioiello culturale del Ladakh, regione situata nel nord dell’India. Questo affascinante evento, celebrato con fervore e gioia dai residenti locali, offre ai visitatori un’immersione profonda nella ricca tradizione buddhista tibetana e nella vivace cultura ladakhi. Una celebrazione di significato spirituale Ildiè una festa buddhista che si tiene in inverno, solitamente a febbraio, celebrata nei monasteri di Leh, Likir e Diskit. È una celebrazione di significato spirituale, concepita per scacciare gli spiriti maligni e invocare la pace e la prosperità per l’anno a venire. Atmosfera incantata etradizionali L’atmosfera delè pervasa da una sensazione di misticismo e ...