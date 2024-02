Festa di Carnevale Coriandolando con la Parrocchia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Da poco terminati i Festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e Martire Patrono della locale comunità di Pietrastornina (AV), laMaria Santissima Annunziata guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, insieme alle catechiste si prepara a far vivere ai piccoli della comunità un momento die di convivialità nelladel. Due gli appuntamenti in programma nella manizione del, previsti nel Salonele: Lunedì 12 Febbraio alle ore 17.00, i bambini faranno dei laboratori di creatività aiutati dalle catechiste e dalle mamme, Martedì 13 Mascheriamoci,in maschera con dolci vari e animazione musicale. Il Parroco Don Giovanni ...

Un week end a tutto carnevale in Val Bisenzio . Domani e domenica tre gli appuntamenti a Vaiano, Vernio e Montepiano. Si parte al Museo ex Meucci di ... (lanazione)

Un personaggio che diede una svolta al Carnevale su, negli anni Cinquanta, Remo Marchisotti che, per onorare al maglio la festa, si proclamò Re con giacca rossa e pantaloni verdi con la corona ...Dopo le ultime ore di incertezza legate alle forti raffiche di vento che stanno sferzando Palermo, l’annuncio ufficiale: l’Educarnival, come da calendario, prenderà il via domani (11 febbraio). La man ...Tradizionale solo nei costumi e nei colorati cortei, ma particolare il Carnevale Sociale che circa cinquanta, tra associazioni e scuole, hanno organizzato per parlare di diritti negati. A dare il via ...