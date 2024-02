Fermana-Vis Pesaro | il derby al Recchioni La carica di Protti | Partita importantissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tutto pronto alper iltrae Vis. Settimana incandescente dal lato gialloblù con i tifosi che hanno tappezzato la città di striscioni. Oltre a quelli davanti allo stadio e vicino Piazza Dante, due nuovi ne sono comparsi sul ponte pedonale davanti l’Ipsia. Da una parte "Anche in mezzo alla tempesta", dall’altra "Forza Lotta Vincerai". La storia di questaparla per sé, e la classifica attuale ci mette il carico. Entrambe le formazioni devono affrontare un’assenzaper parte. Per i fermani c’è il forfait di Spedalieri per un problema al ginocchio. Misterpreferisce non rischiarlo e al suo posto dovrebbe esserci Santi, in vantaggio nel ballottaggio con il nuovo arrivato De Santis, ancora non al 100% ma convocato ...