Fermana Corsi e ricorsi | Montingelli | il gol di mano e la ’vendetta’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) È il 24 aprile 1994: lava a Pesaro nello scontro al vertice del girone E, Campionato Nazionale Dilettanti. Penultima giornata, i gialloblù arrivano alla gara da capolista, a +3 dai pesaresi e da protagonista del campionato. Erano stati in testa per tutta la stagione. Gara bloccatissima, ma al 95esimo Colantuono rinvia dalla difesa,, attaccante dei pesaresi, ruba il pallone con lasinistra. L’arbitro non lo vede, il guardalinee neanche e a tu per tu con Brini non sbaglia. Si scatena il putiferio. Con quella vittoria i biancorossi agganciano la. La giornata successiva la squadra di Ripari, pareggia contro il San Marino con un gol degli avversari a otto minuti dalla fine. La Vis batte il Pontassieve e conquista la promozione. La profonda rivalità tra Pesaro e Fermo nasce, o quantomeno si ...