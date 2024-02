Feralpisalò-Palermo | Serie B | punti pesantissimi | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lo spettro della retrocessione da una parte, il sogno della promozionedall’altra. Allo stadio Garilli di Piacenza, i Leoni del Garda e i rosanero si giocano trefondamentali nella corsa verso i propri obiettivi in un match chiave anche per il morale, visto l’ottimo stato di forma delle due. Il fischio d’inizio a, valevole per la 24esima giornata diB, è in programma alle ore 14:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Una sola sconfitta nelle ultime 7 per i padroni di casa, che completano il recente bilancio con 4 vittorie e 2 pareggi. Numeri importanti per una squadra che vuole salvarsi, ma che paga ancora il pessimo avvio di stagione con una sola vittoria nelle prime 16 uscite (1-2 contro il Lecco il 26 ...