Federica Nicolardi | “L’alleanza tra umanisti e intelligenza artificiale ridà voce a Epicuro”

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’, mentre prosegue il dibattito su rischi e benefìci, s’appunta una medaglia pour le mérite: la decifrazione della prima porzione di un papiro della biblioteca di Ercolano, che presto sarà completata. Il risultato non è solo frutto delle tecnologie ma dell’approccio americano, perché l’imprenditore Nat Friedman ha lanciato una gara globale appetibile per prestigio e premi in palio: si sono aggiudicati la Vesuvius Challenge, e 700 mila dollari, tre giovani informatici (egiziano, svizzero e americano). E la Challenge prosegue senza angosce per nessuno, poiché non è vero che l’abbia “letto” o “leggerà” i papiri; piuttosto la scansione virtuale ha consentito e consentirà di recuperare i contenuti senza danni, cosa impossibile con qualsiasi intervento fisico diretto sul ...