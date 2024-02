FC Barcelona | il gesto di coinvolgimento di Lewandowski in allenamento | davanti allo stesso Xavi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 febbraio 2024) 2024-02-10 13:33:25 Il web è in subbuglio: RobertoÈ saltato sul campo dimolto prima dell’inizio della sessione. L’attaccante polacco giocava con la palla e tirava contro il portiere ancor prima che uscisseHernández e il suo staff.Ho rilasciato un’intervista al giornale Sport e ha dichiarato che la sua idea è quella di rilasciare il nuovo Camp Nou. Non ha quindi intenzione di lasciare l’entità la prossima estate, visto che la squadra tornerà nel suo feudo a novembre. L’di questo sabato ha visto, ancora una volta, la partecipazione die Rafhinha. Si prevede che entrambi siano nella chiamata contro il Bomba a mano. Invece, Oriol Romeu Non è saltato sull’erba. I media hanno effettuato lavori all’interno delle ...