Farris | «Inter numeri straordinari ma non basta! Lukaku? Non l’ho visto»

(Di sabato 10 febbraio 2024)va anche in conferenza stampa, complice la squalifica di Inzaghi. Ecco come ha parlato all’Olimpico dopo la grande vittoria in Roma-. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Massimilianonel post partita di Roma-. Cosa ha fatto arrabbiare di più? Prendere gol fa sempre male. Abbiamo preso gol su palla inattiva, i ragazzi sanno che non si sono messi bene. Il secondo era una ripartenza, potevamo gestirla meglio. Ma la cosa importante è la reazione che ha avuto l’: la seconda parte del primo tempo deve essere un monito, perché non possiamo abbassare i ritmi. Ma c’è anche qualità della Roma, che qui in casa aveva perso solo col Milan a inizio stagione. Poterla aver ribaltata con le nostre armi è una cosa che fa piacere., cosa ...

Nella 24a giornata di Serie A, l'Inter batte 4-2 la Roma e vola a +7 in classifica sulla Juventus. All'Olimpico va in scena una gara emozionante e spettacolare. I giallorossi partono forte, ma a ...