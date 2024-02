Fantaveicoli 2024 | a Imola il Carnevale è ecologico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Bologna), 10 febbraio– Una grande festa in cui il buonumore la fa da padrone, ma con un’attenzione particolare all’ecologia e alla mobilità sostenibile; anche abbracciando la virtuosa filosofia del riuso. È questo lo spirito deldei, che domenica 11 febbraio (pioggia permettendo) animerà la città grazie allo spettacolo portato sulle strade dida undici mezzi ecologici, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori. La sfilata di questa 27esima edizione partirà da via Pirandello alle 14.30 per concludersi in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi. Il gioioso corteo sfilerà sotto il grande palco, da cui dj Paolino di Radio Bruno, conduttore della manifestazione, ...