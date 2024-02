Fantasma Lukaku | Thuram rapace | le pagelle di Roma-Inter

In Roma-Inter ancora una volta passato e presente si incroceranno. Thuram è pronto a confermarsi lo scaccia fantasmi di Lukaku e Dybala. PASSATO E PRESENTE – Stasera si ritorna in campo per Roma-Inter ...È Marcus Thuram a sbloccare e decidere il match d'andata tra Inter e Roma, sotto un gremito San Siro, nel match passato alla storia come la gara dei fischietti (poi ...Scrive su di lui Tuttosport: "Col sorriso che ha contraddistinto i suoi primo otto mesi all’Inter, Marcus Thuram ha dimostrato di non temere alcun fantasma del passato ...questa sera all’Olimpico: ...