Fantasanremo 2024 | la classifica e i punteggi dopo la quarta serata | La Sad sorpassa Dargen | ‘giallo’ sulla penalità non inflitta a Geolier

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Festival di Sanremoè vicino alla fine e così anche il. Anche se è ancora presto per trarre bilanci conclusivi, ci sono due concorrenti che si stanno dando battaglia a suon di Bonus per far felice chi ha scommesso su di loro. La penultimadel Festival ha regalato emozioni a tinte partenopee con la vittoria di, ma vediamo come se la sono cavata gli artisti in gara: da segnalare c’è sicuramente il sorpasso de La Sad nei confrontid’Amico. Il gruppo musicale ha registrato un notevole bottino di punti nel corso delle. Sono ben 375 i punti collezionati nel corso del Festival dal collettivo punk che sul palco si diverte a far contenti i sostenitori da casa. Tra ombelichi mostrati, twerking, capezzoli e lancio di fiori, ...