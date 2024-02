F1 | presentata la Racing Bulls | la VCARB-01 stupisce per le sue forme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ambizioni e voglia di stupire. Sono questi i sentimenti che animano la, quella che si conosceva come Toro Rosso prima e AlphaTauri poi in F1. Il cambiamento di nome non è il solo per la squadra di Faenza, diretta da Peter Bayer e Laurent Mekies. Sì, perché nella presentazione della monoposto si è manifestato un chiaro mutamento di filosofia. Un vernissage che ha avuto luogo a Las Vegas per dare il via alla storia della Visa CashApp RB F1 Team, la cui locazione si sposta più verso Milton Keynes, considerando la direzione della squadra. Negli States si è notata una showcar, ma sul sito ufficiale della scuderia i rendering sono di tutt’altra natura. In altre parole, la-01 ha colpito l’attenzione degli addetti ai lavori. Nella realizzazione di questa macchina si sono sfruttate tutte le pieghe del regolamento, forse ...