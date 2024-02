F1 | Newey fa pretattica sulla nuova Red Bull? “Risorse limitate | non so se le scelte saranno giuste”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il controverso caso Horner sta tenendo banco all’interno della Redalla vigilia del Mondiale F1, ma la scuderia austriaca resta comunque la grande favorita in vista dell’imminente campionato. Max Verstappen ha conquistato gli ultimi tre titoli iridati e andrà a caccia del poker al volante di una vettura che sembra irraggiungibile per l’intera concorrenza, come testimoniano le 21 vittorie su 22 Gran Premi disputati nella passata stagione. All’interno della Red, però, sembra non restare la massima tranquillità e il direttore tecnico Adrianha manifestato alcuni timori riguardo all’efficienza dellamonoposto. Nel corso del podcast Talking, l’ingegnere ha dichiarato: “La nostra macchina sarà una terza evoluzione della RB18 (l’auto del 2022, n.d.r). Non sappiamo se sarà la scelta ...