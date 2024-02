Evangelisti sull’onda alta 7 metri “Ho realizzato il sogno di una vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Carrara, 10 febbraio 2024 – Ha preso la tavola da surf si è diretto in Portogallo, a Nazaré, per cavalcare un’onda di 7. "L’ho fatto e hoildella mia". Giovanniha 32 anni, maturità classica, una laurea in scienze politiche e la passione per il surf. Il suo rapporto con il mare inizia a "4 anni, con le prime remate in acqua sulla tavola poi dagli 8 ho iniziato a fare sul serio". Da quel momento non ha più smesso, le previsioni sono un punto fisso, al primo accenno d’onda si tuffa per vivere in simbiosi con l’acqua, per sentire il rumore del mare e prepararsi per il Portogallo. "Era la mia seconda volta che andavo a Nazaré, ma a differenza della prima ero pronto mentalmente perché stiamo parlando di uno dei posto più estremi, almeno in Europa, dove praticare ...