Europei Giovanili di Karate | l’Italia dei Cadetti conquista 10 finali

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tbilisi – Una grande partenza perdelaglidi Tbilisi. Gli Azzurrini hannoto ben 10, tra cui 3 per loro e 7 per il bronzo. Nella prima giornata di gare, di scena idel kata individuale e a squadre, insieme al kumite. Il racconto delle gare (fijlkam.it) Proprio nel kata,si è fatta come sempre valere e, su 8 categorie, 6 hanno centrato l’obiettivo finale. Guido Polsinelli (U21) e la squadra maschile (cadet/junior) combatteranno per il titolo continentale, dopo una giornata di eliminatorie che non li ha visti perdere neanche un incontro. Polsinelli, infatti, ha battuto l’austriaco Zoechling e lo sloveno Sluga e, in semifinale, il francese Lucas Hoffman col punteggio di 42.70, nettamente ...