Eurochocolate fermato dal maltempo | giornata annullata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima la sospensione delle attività fino alle 17:00, poi stante il peggioramento delle condizioni meteo, gli organizzatori dideciso di annullare tutti gli eventi di oggi. Si tratta della secondadella manifestazione organizzata ad Avellino che già questa mattina aveva subito non pochi disagi per la pioggia e il forte vento. E cosi ecco la comunicazione ufficiale: Carissimi Chocolover* , verificate le previsioni meteo ancora non favorevoli per le prossime ore vi comunichiamo che tutti gli spazi di#lovellino rimarranno chiusi fino alla riapertura prevista – come da programma – alle Ore 10.00 di domani 11 Febbraio. Al contempo vi aggiorniamo anche sulla riprogrammazione dell’appuntamento con Tommaso Foglia che è stato spostato a Lunedì 12 Febbraio alle Ore 18.00 ...