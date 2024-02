Estra pronta per Venezia con il placet diTrinchieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024)contro Pistoia, atto primo (o meglio secondo, considerato il match d’andata). Domani, palla a due alle 16:30, i biancorossi sono ospiti dell’Umana Reyer, in quello che sarà un vero e proprio antipasto di Coppa Italia. Già, perché a distanza di tre giorni, le due compagini torneranno a sfidarsi nel quarto di finale della manifestazione che va in scena al Pala Alpitour di Torino. Vietato però gettare lo sguardo troppo in là. Anche perché, come dichiarato da Nicola Brienza in tempi non sospetti, il match che conta di più per l’è quella di campionato. Brienza che nel frattempo è stato protagonista nell’ultima puntata di "Basketball & Conversations", intervistato per la Lega Basket dal suo vecchio maestro, coach Andrea Trinchieri, con il quale l’allenatore biancorosso ha lavorato ai tempi di Cantù. "A Pistoia sto benissimo. C’è molto ...