Estorce soldi a una donna per non divulgare sue foto osé | arrestata 58enne

(Di sabato 10 febbraio 2024) Con l’accusa di estorsione continuata aggravata, i carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni (Salerno) hanno arrestato unadi 58 anni in flagranza di reato. Avrebbe estorto denaro a un’altraminacciando divideo eche la ritraevano in atteggiamenti intimi. Secondo quanto reso noto, l’indagata aveva già sottratto alcune migliaia di auro con la minaccia di diffondere...

Avrebbe estorto denaro a un’altra donna minacciando di divulgare video e foto che la ritraevano in atteggiamenti intimi.Musat, il fratello di Müjgan, non solo estorce 10 milioni di lire a Fikret per dargli la custodia del bambino, lo fa anche rapire ...aveva estorto soldi per prestazioni lavorative mai effettuate. Fin dal 2016 le vittime hanno versato oltre 135 mila euro nelle mani dell’uomo non denunciando per timore di eventuali ritorsioni.