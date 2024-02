Essere pronti a tutto | venti di guerra | 10mila riservisti per difendere l' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Non sparate sul riservista. C'è un che di patriottico, c'è il lampo della preveggenza, c'è finanche una presa di coscienza sullo stato del nostro Esercito, nella proposta della Lega di una «riserva ausiliaria». Lo scenario della geopolitica lo richiede. Qua trattiamo del disegno di legge presentato da Nino Minardo padano Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio sulla creazione, appunto, di una riserva militare italica, sul modello della Guardia Nazionale americana, di Israele e della Svizzera. Roba «da mobilitare rapidamente in caso di grave minaccia per la sicurezza del Paese o di stato d'emergenza». Il modello del riservista perfetto si adatta alle esigenze internazionali. In mancanza di un esercito unico europeo, in attesa dell'aumento delle spese di settore, e col ritorno possibile di Trump a minacciare lo svuotamento della Nato; be', «...