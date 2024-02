Esonero Inzaghi | a Salerno hanno deciso | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 febbraio 2024), la Salernitana nella notte ha scelto di salutare l’allenatore dopo la sconfitta contro l’Empoli La notte porta consiglio si dice e in casa Salernitana ha portato alla scelta di esonerare Filippodopo la sconfitta contro l’Empoli. Il 3 a1 è stato fatale per il tecnico ex Milan e Reggina tra le altre. L’allenatore ha lasciato questa mattina il centro sportivo dei campani dopo che la notizia gli è arrivata da una telefonata di Walter Sabatini. Ora i granata stanno cercando il sostituto con Ballardini in pole per sostituire