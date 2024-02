“Esenzione Irpef per tutti non equa” Il segnale di Lollobrigida agli agricoltori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) “Temo molto la sfiducia del popolo, raramente la sfiducia di persone già sfiduciate”. È la risposta secca, un'intervista al Corriere della Sera, con cui il ministro dell'Agricoltura Francescoliquida la domanda sulla mozione di sfiducia di Matteo Renzi. “Quindi non si dimette entro martedì, come chiedono gliper bocca di Danilo Calvani?”, l'altro quesito dell'intervista a cui l'esponente di Fratelli d'Italia replica secco: “L'unica persona che non intendo incontrare è un signore che non so che mestiere faccia. Non ha alcun senso parlare con quei pochi che su questo movimento hanno tentato di mettere il cappello, sfruttando glisenza rappresentarli. Mentre ho visto e vedrògli altri, in buona fede e cercando di capire i loro problemi”. Poi, spiega: “In legge di Bilancio abbiamo ...