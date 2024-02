Esame per la capolista L’Halley in casa dell’Italservice Pesaro | Una sfida cruciale per la seconda fase»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Con il pass per i play-in gold già in tasca, la Halley Matelica si appresta ad affrontare una partita importante più per il futuro che per il presente: quella di domani alle 20.30 sul campo della Italservice. I biancorossi ci arrivano forti di una striscia aperta di tre vittorie consecutive e di uno stato di forma generale che sembra tornato vicino al top. Lo confermano anche le parole di Simone Mentonelli (foto): "L’ultimo mese e mezzo è stato molto impegnativo, ma con l’arrivo di Morgillo e il recupero della condizione di tutti siamo riusciti a riprendere ritmo in allenamento e in partita. E i risultati si sono visti. Ora pensiamo alladiper la. I’Italservice è una squadra molto lunga, costruita per fare il salto di categoria. Non sarà ...