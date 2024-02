Era ai domiciliari | usciva per rubare | presa la ladra dei centri commerciali

(Di sabato 10 febbraio 2024) FABRIANO - Sottoposta a regime di arresticon la sola deroga dell?uscita per le necessità quotidiane ma restando in città, se n?è infischiata e anzi...

Preferisce il carcere invece che resta re ai domiciliari con la madre ("Non andiamo proprio d’accordo, non ci posso stare"): succede ad una ragazza ... (feedpress.me)

Il padre di Ilaria Salis si mostra sfiduciato su un rientro in tempi brevi di sua figlia in Italia. dalla Ue dichiarano: "Misure e sanzioni non ... (ilgiornale)

Il dispositivo di sentenza non lasciava dubbi: condanna definitiva per concorso in tentata estorsione. Ma quando arrivano le motivazioni si scopre che - invece - il suo ricorso era stato accolto, addi ...Si tratta di un 70enne pregiudicato che ha commesso il reato nel marzo del 2019. Arrestato dai carabinieri per scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione ...I Carabinieri lo stavano già tenendo d'occhio e quando è uscito di casa lo hanno arrestato. Ora è a Canton Mombello.