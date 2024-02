Entra nel bar barcollando e sanguinante | «Aiuto mi hanno sparato» Poi sviene

L’incidente è avvenuto nella notte di sabato, intorno alle 2:40, in una delle centrali nucleari più antiche della Francia. L'autorità francese per ... (fanpage)

Viaggio in Kenya alla scoperta del lavoro nei training camp dei migliori maratoneti al mondo. Da Kaptagat a Kapsait, il racconto ...La sua carriera da attrice inizia con Mare Fuori, dove interpreta Crazy J, una giovane appassionata di musica trap che trova espressione nei suoi testi. Questa esperienza segna l’inizio di una nuova ...Nell’episodio intitolato “Rissa nel braccio”, Bobby e la sua squadra rispondono a una richiesta di soccorso per un incendio scoppiato in una prigione. Una volta entrati in carcere si trovano ...