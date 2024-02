ENSHROUDED | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshoot

Granblue Fantasy Relink ha riscosso un incredibile successo tra le pagine di Steam: al momento, infatti, è al primo posto dei titoli più venduti.Enshrouded has reached OVER ONE MILLION PLAYERS!! In just four days, Enshrouded has attracted over a million players. We are completely blown away by its success and the overwhelmingly positive ...Il 2024 è l'anno dei survival, dopo Palworld ed Enshrouded, è il turno di Nightingale, il quale sarà presto disponibile in Accesso Anticipato, ma prima di ...