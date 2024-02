Empoli strepitoso vince a Salerno 1-3 Niang protagonista Pagelle

(Di sabato 10 febbraio 2024)– L’supera la Salernitana per 1-3 grazie all’autorete di Alessandro Zanoli al 23?, al gol di M’Bayesu rigore all’88? e alla rete di Cancellieri al 94?. Gli azzurri, a 21 punti e imbattuti da quattro giornate, ipotecano tre punti importanti per la salvezza. Nel primo terzo di gara è infatti l’a L'articolo proviene da Firenze Post.

SALERNO – L’Empoli supera la Salernitana per 1-3 grazie all’autorete di Alessandro Zanoli al 23', al gol di M’Baye Niang su rigore all’88' e alla rete di Cancellieri al 94'. Gli azzurri, a 21 punti e ...Dall’arrivo di Davide Nicola, l’Empoli ha raccolto quattro punti in due match. Solo un allenatore è rimasto imbattuto in tutte le sue prime tre gare alla guida del club toscano in Serie A: Giuseppe ...Alla fine dei primi tempi di Udinese-Monza ed Empoli-Genoa, i risultati sono finiti a reti inviolate. Due 0-0. L'Udinese è stata più attiva sotto rete, ma ha trovato uno ...