Empoli | Niang | 'Avevo voglia di tornare Rigore? Mi ha detto il mister di calciarlo'

SALERNO (ITALPRESS) – Vittoria da ex per Davide Nicola, che con il suo Empoli batte per 3-1 la Salernitana e lancia un segnale forte nella lotta per non retrocedere. Ad aprire le marcature l’autogol ..."Io non cambio l'idea che ho di queste partite che ci aspettano da qui alla fine. Noi sappiamo che abbiamo iniziato una rincorsa, che abbiamo ad oggi 14 partite alla fine per raggiungere un obiettivo.L'Empoli si impone per 3-1 sul campo della Salernitana nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. Toscani in vantaggio al 23' grazie all'autogol di ...