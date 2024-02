Emanuele Filiberto spiazza i cronisti | Pacificazione? Io e Aimone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) La scomparsa i Vittoriodi Savoia, i cui funerali si sono celebrati sabato 10 febbraio al Duomo di Torino, rappresentano uno spartiacque nelle vicende di Casa Savoia. La nuova generazione della dinastia che ha regnato in Italia prima della Repubblica e del lungo esilio dei discendenti di Umberto II di Savoia, ultimo re d'Italia, manifesta la volontà di lasciarsi alle spalle divisioni e rivendicazioni di un trono che, va ricordato, non esiste più. Oggi sulla bara di Vittorioè stato posizionato il Drappo Reale da quattro Cavalieri Collari dell'Annunziata membri della famiglia. Tra questi anchedi Savoia Aosta: gesto che è stato interpretato come un segno di riaptra le nuove generazioni di Savoia dopo l'antica disputa tra Amedeo duca D'Aosta e Vittorioin ...