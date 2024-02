Elly Schlein e il trofeo di Sanremo

(Di sabato 10 febbraio 2024), anche da segretaria del Partito Democratico, non ha avuto nessuna intenzione di rinunciare all’attribuzione di un proprio premio personale ai concorrenti di. Lo fa da sempre, per divertimento puro, per un discutibile amore per la musica e, ciò che più conta, finalmente con un sorriso. Nient’altro. Brava. Ieri, per riferirsi all’ultima occasione, il suo personalissimoChanteclair, una sorta di “premio natura” sul genere Greta Thunberg dovuto all’attentissima cura ecologica applicata ai detersivi per il pulito, la compagnal’ha consegnato ai panni dei “Ricchi e Poveri”. E rompa poco i coglioni il compagno Landini: gli “Straricchi e strapoveri” non partecipavano.

