Elisa conquista il tricolore tra gli juniores | Adesso voglio vincere con la nazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) di Giorgio Grassi Una promettente ciclista del ciclocross, è l’azzurraFerri, 16 anni, residente a Valdarno. E’ una grande promessa del cross italiano, e chissà… Ma non disdegna la mountain bike e le gare in strada. E’ passata nella categoriada due mesi, e subito al debutto ha vinto il titolo di campione d’Italia della categoria, sbaragliando il campo delle 53 concorrenti, in quel di Cremona. "Al via sono passata in testa, in breve sono rimasta sola per tutta la gara, fra ghiaccio, nebbia, acqua e tanto freddo", racconta la neo campionessa". Le sue vittorie dai Giovanissimi allasono tantissime. Citiamo gli otto tricolori dagli Esordienti, Allievi e2024. I titoli italianiti da: a ...