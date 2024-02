Elezioni La parola alle primarie In corsa sia Sereni che Giorgi

(Di sabato 10 febbraio 2024) SCANDICCI Saranno. Lafine su questa estenuante lotta fratricida interno al centrosinistra sarà messa il 17 marzo con le consultazioni che saranno aperte d20. I candidati del Pd Andreae Claudiahanno ufficializzato le loro candidature nella segreteria del partito giovedì sera. Nessuno dei due ha le 31 firme necessarie per il telepass verso le. E così ci sarà la lotta fratricida, come 10 anni fa. Ieri la direzione del partito ha ratificato il regolamento per lee la commissione che supervisionerà le operazioni di voto composta dal segretario scandiccese, Tommaso Francioli e da un comitato di iscritti che vede Gilberto Bacci, Daniela Bonechi, Franca Fini, Marcello Baroni della commissione di ...

Il senatore repubblicano Mitt Romney difende Joe Biden dopo il rapporto del procuratore speciale Robert Hur sulle carte segrete. "Ho lavorato con il presidente e non ho mai visto nulla di anormale. Og ...“Festeggiamo perché Pml-N è emerso come il partito più grande del Paese”. Con queste parole l’ex premier Nawaz Sharif ha annunciato a Peshawar, davanti a migliaia di sostenitori, che il suo partito è ...Assist della Corte Suprema per Donald Trump in vista delle elezioni Usa 2024. La Corte si è mostrata scettica sul fatto che il Colorado abbia l'autorità di rimuovere Trump dalla scheda elettorale ...