Educare all’affettività a Maliseti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si parlerà di educazionequesto pomeriggio alle 15.30 al circolo Arci diin via Montalese. A promuovere l’iniziativa sono i Giovani Democratici di Prato, quelli toscani e il Pd regionale. In città arriveranno la deputata Pd, Laura Boldrini, il deputato del territorio Marco Furfaro (foto) e il consigliere regionale Iacopo Melio. Ad affiancarli la consigliera regionale pratese Ilaria Bugetti e il sessuologo Fabrizio Quattrini. L’iniziativa si chiama ". Per una società consapevole". "I problemi in termini di salute mentale e di esposizione a comportamenti molesti sono sempre di più in crescita – spiega Niccolò Ghelardini, segretario dei Giovani Democratici di Prato –. E’ chiaro come la conoscenza di se stessi e del prossimo rivesta oggi un’importanza strategica. ...